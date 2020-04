Kanzlerin Angela Merkel will Störungen in europäischen Lieferketten verringern

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für ein gemeinsames Vorgehen in Europa ausgesprochen, um Störungen insbesondere in europäischen Lieferketten zu minimieren. Dies teilte Regierungssprecher Steffen Seibert nach einer Videokonferenz Merkels und mehrerer Bundesminister mit Spitzenverbänden der Wirtschaft und Gewerkschaften über die Lage in der Corona-Krise mit.