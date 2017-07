Katar-Kontrahenten bekräftigen Sanktionskurs

Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten halten den Druck auf das Golf-Emirat Katar aufrecht. In einer am Dienstag in Staatsmedien veröffentlichten Erklärung kündigten die vier Länder an, ihre Massnahmen gegen Katar beizubehalten und zu verfolgen, wie ernsthaft das Land den Kampf gegen den Terrorismus nehme. Zuvor hatten die USA und Katar ein Anti-Terror-Abkommen unterzeichnet und angekündigt, gemeinsam mehr zu tun, um die Geldquellen von Terrorgruppen aufzuspüren.