Die Kommissionsmehrheit argumentierte, dass in die Schweiz importiertes Reptilienleder fast gänzlich aus Ländern stamme, in denen die internationalen Standards für das tiergerechte Töten von Reptilien eingehalten werden. Zudem sei ein Grossteil der Luxusprodukte, die in der Schweiz aus dem Leder hergestellt werden, für den Export bestimmt und würde damit nicht unter die Deklarationspflicht fallen.