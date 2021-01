Keine Einigung bei Treffen von Opec+ auf neue Fördermengen

(Ausführliche Fassung) - Das Ölkartell Opec und seine zehn Kooperationspartner (Opec+) sind weiter uneins über eine mögliche Anhebung der Fördermenge ab Februar. Die sechsstündigen Beratungen am Montag seien zunächst ohne Ergebnis geblieben, berichteten mehrere russische Nachrichtenagenturen am Abend übereinstimmend. Die Gespräche sollen nach Angaben der Opec am Dienstag (15.30 Uhr MEZ) in Wien fortgesetzt werden.