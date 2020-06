Keine erhöhte Radioaktivität in Umgebung von Beznau und Leibstadt

Für alle Messgebiete hätten radiologische Messkarten erstellt werden können, welche die normale Radioaktivität abbildeten, heisst es im am Samstag veröffentlichten NAZ-Bericht. Mit den Ergänzungsmessungen in den Kantonen Aargau und Zürich seien jetzt Referenzmessungen für die gesamten Notfallschutzzonen 1 und 2 von den Kernkraftwerken Beznau und Leibstadt vorhanden. Zudem habe das Messgebiet in Richtung Zürich um rund 20 km ausgedehnt werden können.

In der Umgebung der Kernkraftwerke Beznau und Leibstadt sei ausserhalb der Betriebsareale keine Radioaktivität festgestellt, die gegenüber dem natürlichen Untergrund erhöht wäre. Es wurden keine Änderungen verglichen mit den Messresultaten der Vorjahre registriert.

