Nach Angaben des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell gibt es bislang keine Hinweise auf eine Verwicklung von EU-Diplomaten in den Korruptionsskandal um eine mutmassliche Einflussnahme des Golfemirats Katars auf europäische Politiker. "Wir sind davon nicht betroffen", sagte der Spanier am Montag am Rande eines Treffens der Aussenminister der Mitgliedstaaten in Brüssel. Niemand aus dem Auswärtigen Dienst oder den EU-Vertretungen im Ausland werde im Zusammenhang mit den Geschehnissen genannt.

12.12.2022 10:01