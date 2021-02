Keine Lösung im Streit bei Swissport in Genf

Die Geschäftsleitung des Bodenabfertigers hatte den Gewerkschaften einen endgültigen Vorschlag unterbreitet, wie VPOD-Gewerkschaftssekretär Jamshid Pouranpir am Freitag mitteilte. Dieser wurde jedoch bei einer Mitarbeiterversammlung abgelehnt, an der mehr als 200 Personen teilnahmen.

Das Management schlug vor, einen zweijährigen Krisen-GAV abzuschliessen, in dem laut dem Gewerkschafter die Gelegenheitsarbeit ausgedehnt worden wäre. Zudem habe die Geschäftsleitung des Unternehmens die Einführung von Kurzarbeit verteidigt, kritisierte Pouranpir.

Nach Ansicht des VPOD läuft das jüngste Angebot darauf hinaus, die neuen Arbeitsbedingungen zu zementieren, welche die Geschäftsleitung Anfang Januar angekündigt hatte. Die Mitarbeiter haben nun bis Montag Zeit, diese zu akzeptieren, da die Mediation unter der Ägide des Kantons gescheitert ist.

Warten auf Regierung

Die Gewerkschaften SEV, VPOD und Avenir syndical setzen ihre Hoffnung nun in die Genfer Kantonsregierung. Sie erwarten, dass der Staatsrat einer Motion Folge leistet, die das Kantonsparlament Ende Januar verabschiedet hatte. Diese sieht vor, dass das Unternehmen eine Schlichtung durch die Genfer Schlichtungsstelle CRCT (Chambre des relations collectives de travail) akzeptiert, um die Blockade zu überwinden.

Weiter verlangt die Motion, dass im Falle einer Weigerung der Geschäftsleitung der Kanton dem Unternehmen die Konzession für den Flughafen Genf kündigt oder nicht verlängert. Die Konzession müsse an eine Firma vergeben werden, die Sozialpartnerschaft und die Arbeitsbedingungen besser respektiere und seinen Angestellten Löhne zahle, die den Lebenshaltungskosten in Genf entsprächen, heisst es in dem Text.

In Zürich hatten sich das Swissport-Management und die Gewerkschaften im Dezember auf Massnahmen zur Bewältigung der Luftfahrtkrise geeinigt. Die 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Swissport Zürich verzichten temporär auf Ferien und Lohn und sicherten erhöhte flexible Einsatzbereitschaft zu. Die durchschnittlichen Lohnkürzungen belaufen sich auf rund 150 Franken pro Monat für jeden Mitarbeiter.

(AWP)