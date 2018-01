In schwarzen Jeans, Hemd im Schottenmuster und mit Cowboy-Hut ist Kimbal Musk schon am Vortag der Eröffnung des WEF 2018 die auffälligste Figur im Davoser Kongresszentrum. Äusserst gut gelaunt und immer wieder schallend lachend gibt er zusammen mit Campbell-Soup-CEO Denise Morrison dem TV-Sender CNBC ein Interview.

Wie viele andere WEF-Teilnehmer aus den USA hat Kimbal Musk eine Mission: Er will in den USA eine Restaurantkette namens "The Kitchenette" aufziehen , welche gesundes und sehr preiswertes Essen verkauft. Geld zur Finanzierung ist da: 1995 gründeten die Brüder Elon und Kimbal mit Zip2 ihre erste Firma, die sie vier Jahre später für über 300 Millionen Dollar an Compaq verkauften. Wähtrend Elon zunächst Paypal und dann Tesla gründete, stieg Kimbal in die Gastronomie ein. Darben muss Kimbal Musk nicht. Er sitzt in der Geschäftsleitung von Tesla und in Elons Weltraumprprojekt SpaceX, daneben hält Kimbal Musk ein nahmhaftes Aktienpaket an Tesla.

+++

Wie etliche Unternehmen oder Länder hat auch Russland einen der Dorfläden oder Cafés an der Davoser Promenade während des WEF vollständig gemietet und zum Event- und PR- Lokal umgebaut. Doch schlaue Russen: Wer soviel Geld für die Wochenmiete ausgibt, kann sich auf selbem Weg wieder refinanzieren: Wie der Davoser Website des "Russiahouse" entnommen werden kann, kann man dort Sitzungszimmer mieten: Für 1000 Franken pro Stunde. Und noch etwas: Keine zehn Meter auf der anderen Strassenseite befindet sich übrigens das Ukraine-Haus.

+++

Am ersten Tag des World Economic Forum halten sich die Höhepunkte noch etwas in Grenzen: Bundespräsident Alain Berset wird um 11 Uhr die Eröffnungsrede halten, gleich danach spricht Indiens Premier Narendra Modi. Um 17:30 Uhr tritt dann Kanadas Regierungschef Justin Trudeau an das Rednerpult im Kongresszentrum.