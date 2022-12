Sie kündigte unmittelbar nach Bekanntwerden der Entscheidung am Samstag an, das Urteil anfechten zu wollen, um "das Vertrauen und die Ehrlichkeit in unsere Wahlen wiederherzustellen". Schliesslich habe sie der Welt bewiesen, dass sich die Wahlen ausserhalb des Gesetzes bewegen, behauptete die 53-Jährige auf Twitter.