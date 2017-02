Der deutsche Spitzen-Ökonom Klaus Regling wird weiter an der Spitze des Eurorettungsschirms (ESM) stehen. Die Euro-Finanzminister bestätigten ihn einstimmig für fünf weitere Jahre als Chef des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), wie Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem am Montag nach einem Treffen des Gremiums in Brüssel sagte.