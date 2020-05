Kleingärtner und Verliebte dürfen Grenzen wieder passieren

In Kreuzlingen TG und Konstanz war der Grenzzaun zwischen der Schweiz und Deutschland am Samstag abgebaut. Nach acht Wochen durften nicht nur Verliebte die Grenze überqueren, sondern beispielsweise auch die Konstanzer Kleingärtner wieder zu ihren Parzellen auf Schweizer Boden.

Mit Pachtvertrag über die Grenze

Denn für die Gartenpächter gilt eine Ausnahmeregelung von den immer noch bestehenden Grenzkontrollen. Sie dürfen über die Grenze, wenn sie eine ausgefüllte Selbstdeklaration und den Pachtvertrag für ihren Garten vorweisen können. Johannes Kumm probierte es am Samstagmorgen gleich aus.

Die Grenzwächter hätten die notwendigen Papiere und auch seinen Ausweis genau kontrolliert, erzählte er einer Korrespondentin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Schliesslich durfte er wieder in seinen inzwischen völlig verwilderten Garten.

Das Gras habe hüfthoch gestanden und er habe erst einmal zwei Stunden gemäht, erzählte er. Die meisten Gärten sähen wüst aus. Eine Ausnahme bildeten nur die Parzellen, auf denen Schweizer Freunde die Pflege übernommen hätten.

An den Grenzen mit Deutschland und Österreich finden allerdings weiterhin "risikobasierte" Kontrollen statt, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) schrieb. Denn wer allein aus touristischen Gründen oder zum Einkaufen oder zum Tanken in die Schweiz einreisen will, dem wird die Einreise verweigert.

Positives Fazit beim Zoll

Auch wer Eingekauftes in die Schweiz einführen will und ausschliesslich als Einkaufstourist oder -touristin im Ausland gewesen ist, erhält weiterhin eine Busse. Einkaufen gelte nicht als ein triftiger Reisegrund, schrieb die EZV dazu.

Die Zollverwaltung zog am frühen Abend ein positives Fazit. Der Samstag sei ruhig verlaufen, sagte EZV-Mediensprecher Matthias Simmen. Der Verkehr über die Grenzen sei zwar etwas stärker gewesen als in den vergangenen Wochen, habe aber in etwa einem Drittel eines normalen Samstags entsprochen. Einkaufstourismus sei kein Thema gewesen.

"Mit den Selbstdeklarationen, die die Menschen vor dem Grenzübertritt ausfüllen müssen, hat es sehr gut geklappt", führte Simmen aus. Habe jemand die Erklärung nicht dabei gehabt, hätten die Grenzwächter auch mal ein Auge zugedrückt, das Formular abgegeben, falls nötig beim Ausfüllen geholfen und die Einreise gestattet.

Die Lockerungen gelten nicht für die Übergänge von der Schweiz nach Frankreich und Italien. Das südliche Nachbarland überraschte am Samstag aber mit dem Entscheid der Regierung, die Einreise für Ausländerinnen und Ausländer ab 3. Juni wieder erlauben zu wollen, wenn es die Situation rund um das Coronavirus erlaube.

Italien überrascht

"Das ist ein einseitiger Entscheid Italiens, den ich zur Kenntnis nehme", sagte Justizministerin Karin Keller-Sutter in der "Samstagsrundschau" von Radio SRF. Die Schengenstaaten seien nicht darüber informiert worden.

"Die Schweiz wird eigenständig entscheiden, ob sie zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Personen aus Italien wieder einreisen lässt", sagte die Bundesrätin. "Wir hatten Kontakt mit Italien letzte Woche, da war noch keine Rede von dieser Öffnung." Für sie sei klar, dass der Entscheid Italiens auch dem wirtschaftlichen Druck geschuldet sei, wegen des Tourismus.

Sie habe ohnehin in den nächsten Tagen ein Gespräch mit der zuständigen italienischen Innenministerin Luciana Lamorgese geplant. "Mir ist es auch wichtig, dass wir uns in dieser Frage stark mit dem Kanton Tessin absprechen, der ja sehr stark von der Pandemie betroffen war", sagte Keller-Sutter.

Lockerungsschritte abstimmen

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) teilte am Samstag auf Anfrage mit, man sei mit den italienischen Behörden in Kontakt. Kommende Woche seien "wieder bilaterale Gespräche geplant, an denen wir mögliche Lockerungen an der Grenze diskutieren werden".

Zurzeit ist eine Einreise nach Italien nur in Ausnahmefällen möglich, darunter zum Beispiel für Italiener, die sich im Ausland aufhalten und in ihre Heimat zurück wollen, oder Ausländer, die ihren Wohnsitz in Italien haben.

