Die Tatsache, dass Länder im Süden dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank Milliarden schuldeten, hindere sie auch am Klimaschutz. Vielfach ist die Dritte Welt vom Klimawandel schwerer betroffen als weiter entwickelte Länder, was sich gemäss Demonstrationsteilnehmenden an den Überschwemmungen in Pakistan zeigt.