Klimafreundlicher Umbau der Wirtschaft kommt laut Studie voran

Weiter stellt die Studie mit dem Titel "Der Paris Effekt" fest, dass Investitionen in klimaschädliche Kohle-Projekte rapide zurückgegangen seien - allerdings mit Ausnahme Chinas. Auch die Nachfrage nach Öl habe ihren Zenit überschritten. Der Umbau der Volkswirtschaften biete viele Chancen, heisst es in dem Bericht. So dürften im kommenden Jahrzehnt netto weltweit 35 Millionen neue Arbeitsplätze in der "grünen Ökonomie" entstehen.

Bis 2030 könnten in Sektoren der Industrie, des Verkehrs und der Landwirtschaft, die für insgesamt 70 Prozent der Emissionen stehen, alternative Technologien wirtschaftlich profitabel eingesetzt werden, so dass kaum oder gar keine Emissionen entstehen. Aktuell rechnet sich das der Studie zufolge erst in 25 Prozent der Wirtschaftssektoren.

Zugleich weisen die Autoren darauf hin, dass in den fünf Jahren seit dem als historisch gefeierten Klimaabkommen von Paris der Ausstoss klimaschädlicher Treibhausgase weiter gestiegen ist. "Die Welt ist definitiv nicht in der richtigen Spur, um einen gefährlichen, unumkehrbaren Klimawandel noch abzuwenden." Weltweit seien die Regierungen deshalb aufgefordert, klimaschädliche Industrien nicht länger künstlich am Leben zu erhalten.

Erst am Mittoch hatte ein UN-Bericht festgestellt, dass die Welt den 2015 in Paris gesteckten Zielen zwar hinterher hinkt, sie aber noch erreichen kann. Um den globalen Temperaturanstieg bis 2030 auf zwei Grad zu begrenzen, müsste die internationale Gemeinschaft beim Wiederanfahren der Wirtschaft nach der Corona-Krise Akzente auf umweltfreundliche Energieträger, Wiederaufforstungen oder andere ökologische Massnahmen setzen. So könnten bis zu 25 Prozent der Treibhausgase reduziert werden./toz/DP/zb

(AWP)