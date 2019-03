KLM-Chef: Niederlande wollen bei Air France-KLM so viel Einfluss wie Frankreich

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass der niederländische Staat sich für 680 Millionen Euro einen Anteil von 12,68 Prozent an der Fluggesellschaft Air France-KLM gesichert hat und bald so viele Anteile wie Frankreich hält. Letztlich will die Regierung in Den Haag auf einen Anteil von rund 14 Prozent kommen. Das würde der Beteiligung des französischen Staates entsprechen, der 14,3 Prozent an der Holding hält.

Noch ist unklar, wie viele Sitze die Niederlande als Grossaktionär im Verwaltungsrat der Airline besetzen werden. Das Geschäft der niederländischen KLM ist deutlich kleiner als das ihrer französischen Schwester Air France. Allerdings sind die Niederländer schon lange deutlich profitabler. 2018 flog KLM mit fast 1,1 Milliarden Euro einen rund viermal so hohen operativen Gewinn ein wie die Franzosen.

Frankreich hatte auf den Einstieg der Niederländer vergangene Woche pikiert reagiert. "Es dürfen auf keinen Fall innenpolitische Debatten am Tisch des Verwaltungsrats ausgetragen werden", hatte Präsident Emmanuel Macron gewarnt und die niederländische Regierung aufgefordert, über ihre Absichten aufzuklären. Laut Wirtschaftsminister Bruno Le Maire waren französische Regierung und der Verwaltungsrat des Konzerns im Vorhinein nicht über das Vorhaben informiert worden./stw/mis

