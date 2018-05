Chefjurist Felix Ehrat trete zum 1. Juni 2018 zurück, teilte der weltgrößte Hersteller von verschreibungspflichtigen Medikamenten am Mittwoch vor einer Investorenveranstaltung in Basel mit. Sein Rücktritt erfolge in Zusammenhang mit Diskussionen über die frühere Vereinbarung von Novartis mit Trumps Anwalt Michael Cohen.

"Dieser Vertrag, obwohl juristisch nicht zu beanstanden, war ein Irrtum", wurde Ehrat in der Mitteilung zitiert. "Als Mitunterzeichner mit unserem damaligen CEO übernehme ich mit diesem Entscheid persönlich Verantwortung, um die öffentliche Debatte darüber zu beenden."

Vergangene Woche war bekanntgeworden, dass Novartis die Zusammenarbeit mit der Firma von Cohen beendete, über die auch Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels geflossen sind. Kurz nach der Wahl Trumps hatte sich Novartis die Dienste von Cohen gesichert, um Einblick in die geplante Gesundheitspolitik der neuen Regierung zu erhalten, und dafür insgesamt 1,2 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt.

Felix Ehrat ist seit 2011 Group General Counsel von Novartis. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung. Ehrat ist laut Novartis-Website Anwalt für Gesellschaftsrecht, Bankrecht und Mergers & Acquisitions sowie Experte in den Bereichen Corporate Governance und Schiedsverfahren. Er begann seine Laufbahn 1987 als Associate bei Bär & Karrer in Zürich. Ehrat ist auch Präsident des Verwaltungsrats der Globalance Banksowie Mitglied des Verwaltungsrats von Geberit und des Stiftungsrats von Avenir Suisse.

Nachfolgerin von Ehrat bei Novartis wird Shannon Thyme Klinger. Sie bekleidet derzeit noch das Amt einer Chief Ethics, Risk and Compliance Officer. Ihr wiederum folgt Natacha Theytaz, derzeit Global Head Internal Audit. Sie wird per 01. Juni neu die Ethics, Risk and Compliance Organisation ad interim leiten.

Am Rande des Investorentages teilte der Pharmakonzern auch mit, dass Novartis bis 2022 Umsatzwachstum und eine Margensteigerung anstrebt. Treiber dieser Verbesserungen seien bereits eingeführte Arzneien, eine starke Produkte-Pipeline im späten Entwicklungsstadium und Anstrengungen zur Steigerung der Produktivität.

Die Augenheilsparte Alcon, die gegenwärtig saniert wird, dürfte zu langfristigem Wachstum und Margen im Rahmen der anderen Branchenvertreter zurückkehren. Novartis prüft gegenwärtig, ob Alcon abgespalten werden soll. Konkrete Maßnahmen seine nicht vor der ersten Hälfte 2019 zu erwarten, bekräftigte der Konzern frühere Angaben.

(cash/Reuters/AWP)