Knapp 15 000 neue Fälle in Tschechien - Ausgangsbeschränkungen

In Tschechien steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter sprunghaft an. Mit knapp 15 000 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden vermeldeten die Behörden am Donnerstag einen Tagesrekord. Insgesamt befinden sich mehr als 4400 Menschen im Krankenhaus in Behandlung. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung seit Beginn der Pandemie stieg auf 1739.