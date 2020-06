Knapp 1,5 Millionen Corona-Fälle im Europäischen Wirtschaftsraum

Die ersten Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus in Europa waren Ende Januar in Frankreich und Deutschland aufgetaucht. Zum EWR gehören neben den 27 EU-Staaten ausserdem Norwegen, Island und Liechtenstein, das ECDC schliesst auch Ex-EU-Mitglied Grossbritannien mit ein. Die Schweiz, in der es laut den jüngsten ECDC-Zahlen bislang 31117 Corona-Infektionen und 1677 Todesfälle gab, wird in der Auflistung des Zentrums dagegen nicht berücksichtigt. Weltweit führte das ECDC bis Freitag rund 8,46 Millionen Infektionen sowie rund 454 000 Tote./trs/DP/eas

(AWP)