Knapp 370'000 Impfdosen sind in der Schweiz gespritzt worden

Die bisher grösste Impfaktion in der Geschichte der Schweiz begann Ende Dezember 2020. Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat bisher 63 Meldungen von unerwünschten Nebenwirkungen beurteilt. Am positiven Nutzen-Risiko-Profil der Covid-19 Impfstoffe änderten die bisher gemeldeten Fälle nichts, schrieb Swissmedic am Freitag.

26 der analysierten Meldungen wurden als schwerwiegend eingestuft, und in sechs dieser Meldungen wurde über Todesfälle berichtet. Betroffen waren 85- bis 92-jährige Menschen mit Vorerkrankungen. Konkrete Hinweise, dass die Impfung Ursache des Todes gewesen sei, gebe es in keinem Fall, schrieb Swissmedic.

Vor allem über 75-Jährige geimpft

Nach derzeitigem Kenntnisstand hätten beispielsweise Infektionen. Herz- und Gefässleiden oder Erkrankungen der Lungen und Atemwege zum Tod dieser Geimpften geführt. Solche Erkrankungen kämen in diesem Lebensalter gehäuft vor. Zurzeit werden vor allem über 75-Jährige gegen Covid-19 geimpft.

In den restlichen als schwerwiegend eingestuften Meldungen ging es am häufigsten um erschwerte Atmung, Schwellungen an der Haut oder Ausschläge im Rahmen von allergischen Reaktionen. Auch Symptome einer Grippe wie hohes Fieber und starke Gliederschmerzen kamen vor. Weitere 37 Meldungen wurden als nicht schwerwiegend eingestuft.

Insgesamt 369'085 Impfdosen sind in der Schweiz bis Mittwoch um Mitternacht gespritzt worden, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete. Das entspricht 4,3 verabreichten Dosen auf 100 Personen.

Pro Kopf am meisten geimpft haben bisher die Kantone Nidwalden und Appenzell Innerrhoden sowie Basel-Stadt. Pro Kopf am wenigsten Dosen gespritzt wurden in den Kantonen Bern und Neuenburg.

Massentests im Wallis

Um das Virus zu stoppen, wird zunehmend auf Massentests gesetzt. Zuletzt kündigte am Freitag das Wallis an, Personen ohne Symptome in Situationen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko gezielt und regelmässig zu testen, unter anderem in Tourismusgebieten und in Schulen. Jede Woche sollen mehrere Zehntausend Tests durchgeführt werden.

Um das Projekt zu finanzieren, ist ein Betrag von 20 Millionen Franken vorgesehen, wie der Kanton Wallis mitteilte. Davon geht ungefähr ein Drittel zu Lasten des Kantons; den Grossteil der Kosten übernimmt der Bund.

Auch in der Frühjahrssession der eidgenössischen Räte, die am 1. März beginnt, sind flächendeckende vorbeugende Speichel-Tests geplant, pro Person mindestens einmal pro Woche. Ziel ist, Personen ohne Symptome aufzuspüren. Die Tests sind freiwillig. Noch geprüft wird, ob der Bund die Kosten für die Tests übernimmt.

R-Wert nach unten korrigiert

Das Bundesamt für Gesundheit meldete am Freitag für die letzten 24 Stunden 1584 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus in der Schweiz und in Liechtenstein sowie 32 neue Todesfälle. Die Zahl der feststellten Mutationen des Virus lag am Freitag bei insgesamt 3492. Das waren 228 mehr als am Donnerstag.

Nach unten korrigiert hat das BAG den R-Wert, der angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Per 26. Januar wurde der R-Wert neu mit 0,88 angegeben. Er lag gemäss den neuesten Angaben nach dem 22. Dezember 2020 nie mehr über 1.

Interaktive Impfkarte: https://datawrapper.dwcdn.net/8nBMe/33/

(AWP)