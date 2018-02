Koalitionsverhandlungen in Deutschland kommen voran - Ende offen

Union und SPD wollen drohende Diesel-Fahrverbote in Städten verhindern und den schleppenden Ausbau der Elektromobilität beschleunigen. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) räumte am Samstag in Berlin am Rande der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD aber ein: "Wir wissen nicht, ob wir Fahrverbote werden vermeiden können."

Eine vor allem von Umweltverbänden geforderte Einführung einer blauen Plakette sei in den Koalitionsverhandlungen kein Thema gewesen. Begleitet wurde die Endphase der Beratungen von weiterem Geplänkel zur Zuwanderungspolitik zwischen SPD und CSU.

Offen war zunächst, ob die Verhandlungen wie ursprünglich geplant an diesem Sonntag abgeschlossen werden können. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte beim Eintreffen zu den Verhandlungen in der CDU-Zentrale: "Das ist schon unser Ziel, an diesem Wochenende fertig zu werden."

Es seien aber insbesondere noch Fragen der Finanzierbarkeit zu klären. "Da werden wir uns heute noch mal drüber beugen müssen, weil unser Finanzrahmen natürlich beschränkt ist." Union und SPD hatten sich diesen Montag und Dienstag als Puffertag frei gehalten, falls die Verhandlungen länger dauern sollten.

Schwierige Verhandlungen

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig sagte: "Wir müssen die Sache auch gut zum Ende bringen, aber es soll auch zügig sein." Sie erwarte Fortschritte bei zwei Kernforderungen ihrer Partei: "Wir müssen uns unbedingt einigen beim Thema sachgrundlose Befristung und auch beim Thema Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin."

Als dicker Brocken für das Wochenende galt nach Angaben aus Verhandlungskreisen der Bereich Wohnen - das Thema sollte am Abend in der 15er-Runde der Spitzenunterhändler beraten werden.

Die drei Parteichefs Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) hatten zu Beginn der Endphase der Verhandlungen betont, sie rechneten mit schwierigen Verhandlungen.

