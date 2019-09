König gibt 'Gewinnwarnung' für Niederlande ab

Der niederländische König Willem-Alexander hat eine "Gewinnwarnung" für die nationale Wirtschaft abgegeben. Das Land müsse sich auf geringeres Wachstum einstellen, sagte der Monarch am Dienstag in Den Haag in seiner Thronrede zur Eröffnung des parlamentarischen Jahres. "Unsere international orientierte Wirtschaft ist anfällig für Störungen auf dem Weltmarkt, vor allem als Folge von Handelskonflikten." Auch der bevorstehende Brexit könne sich negativ auf die Zukunft auswirken, sagte der König.