Kolumbien verlängert Corona-Ausgangsbeschränkungen bis 25. Mai

Kolumbien hat ein drittes Mal die Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus verlängert. Die obligatorische Quarantäne, die zuletzt bis 11. Mai galt, werde bis zum 25. Mai in Kraft bleiben, sagte Staatspräsident Iván Duque am Dienstag (Ortszeit) in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. Aus Rücksicht auf das physische und psychische Wohl dürften Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren vom 11. Mai an aber dreimal die Woche für eine halbe Stunde aus dem Haus, sagte Duque weiter.