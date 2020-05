Kommission lehnt Steuerbefreiung für grüne Finanzprodukte ab

Der Entschied fiel mit 14 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten. Motionär Ruedi Noser (FDP/ZH) will Kapitalanlageprodukte, welche eine nachhaltige Entwicklung fördern, von der Verrechnungs- und der Stempelsteuer befreien.

Die Mehrheit der WAK begründe ihre Ablehnung in erster Linie damit, dass der Begriff des nachhaltigen Finanzprodukts schwer zu definieren sei, heisst es in der Mitteilung. Diese schwierige Definierbarkeit könne zu einer steuerlichen Begünstigung des Greenwashings führen. Zudem befürchte die Mehrheit einen erheblichen administrativen Zusatzaufwand.

Die Minderheit ist gemäss Mitteilung hingegen der Auffassung, dass sich die Schweiz mit dieser Massnahme in einem Nischenbereich positionieren und so ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken könnte. In der Schweiz wachse der Markt für nachhaltige Anlagen stark an, argumentiert Noser. Das Gesamtvolumen sei 2018 um 83 Prozent auf 716,6 Milliarden Schweizer Franken angestiegen.

(AWP)