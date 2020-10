"Ich habe meine Vertreter angewiesen, die Verhandlungen zu stoppen", twitterte das mit dem Coronavirus infizierte Staatsoberhaupt am Dienstag, einen Tag nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen und wieder ins Weisse Haus eingezogen war. "Unmittelbar nachdem ich gewonnen habe, werden wir ein grosses Konjunkturpaket verabschieden, das sich auf hart arbeitende Amerikaner und kleine Geschäfte konzentriert."

In einer ersten Reaktion reagierte die Wirtschaft verschreckt, an den US-Börsen kam es zu Kursverlusten. Die Chefin des Notenbank-Bezirks Cleveland, Loretta Mester, zeigte sich enttäuscht. Das vorläufige Ende der Gespräche dürfte dazu führen, dass sich die Konjunktur deutlich langsamer erholt als ursprünglich erwartet, sagte Mester dem Sender "CNBC".

Trumps Schritt wurde vom seinem Herausforderer Joe Biden, den Kongressdemokraten und einigen Republikanern kritisiert: Mehr Hilfen seien nötig, um den Millionen zu helfen, die ihren Arbeitsplatz während der Pandemie verloren haben. "Der Präsident hat Ihnen den Rücken gekehrt", sagte Biden in einem Twitter-Beitrag zu Trumps Entscheidung. Die USA verzeichnen weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle.

Crazy Nancy Pelosi and the Radical Left Democrats were just playing “games” with the desperately needed Workers Stimulus Payments.They just wanted to take care of Democrat failed, high crime, Cities and States. They were never in it to help the workers, and they never will be!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020