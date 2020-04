In China nimmt die Produktion der deutschen Maschinenbauer langsam wieder Fahrt auf. Zu diesem Ergebnis kommt der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) nach einer Umfrage bei seinen Mitgliedsfirmen in China. Demnach zeige sich im Land eine deutliche Verbesserung der Lage, teilte der VDMA am Montag in Frankfurt mit.

Beurteilten Anfang März noch 57 Prozent der Befragten die Auswirkungen der Corona-Pandemie als gross, sind es mittlerweile nur noch 46 Prozent. Dafür stieg der Anteil der Befragten, welche die Auswirkungen als eher gering betrachten, von 3 Prozent auf inzwischen 13 Prozent. Deutlich entspannt habe sich die Situation beim Transport in der Region: 82 Prozent der Firmen sprachen von einer Verbesserung.

Lieferungen nach China sowie von dort ins Ausland sind nach Angaben des VDMA aber nach wie vor schwierig und die Kosten dafür gestiegen, vor allem für Luftfracht. "Unternehmen, die für den lokalen Markt produzieren und einen hohen Lokalisierungsgrad haben, sind jetzt klar im Vorteil", sagte die Geschäftsführerin des VDMA in China, Claudia Barkowsky.

Der seit dem 28. März verhängte Einreisestopp in China stelle die Maschinenbauer allerdings vor neue Probleme. Die Inbetriebnahme neuer Produktionslinien sei häufig ohne Unterstützung aus dem Stammsitz nicht möglich. Servicetechniker würden gebraucht, und zum Teil seien auch die ausländischen Manager noch nicht wieder zurück in China, berichtete Barkowsky. Eine Aufhebung des Einreisestopps sei jedoch nicht in Sicht.

(AWP)