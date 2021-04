"Es ist eine einmalige Investition in Amerika, anders als alles, was wir bisher gesehen oder getan haben", sagte Biden am Mittwoch in Pittsburgh. "Es ist gross, ja. Es ist mutig, ja. Und wir kriegen das hin." Bidens zweiter Multi-Billionen-Dollar Gesetzesvorschlag in zwei Monaten im Amt zielt darauf ab, die von der Coronavirus-Pandemie gebeutelte US-Wirtschaft zu unterstützen.

Die Infrastrukturpläne mit einem Volumen von 2,3 Billionen Dollar beinhalten unter anderem 621 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau der Infrastruktur, wie Strassen, Brücken, Autobahnen und Häfen, sowie eine Investition von 174 Milliarden Dollar in den Markt für Elektrofahrzeuge mit dem Ziel, bis 2030 ein landesweites Ladenetzwerk auszubauen. Mit Bidens Vorstoss soll auch dem Aufstieg Chinas entgegengewirkt werden - eine von der Regierung geleitete Anstrengung zur Stärkung der Wirtschaft sei der beste Weg, um dem zunehmenden Wettbewerb und der nationalen Sicherheitsbedrohung durch China zu begegnen, erklärte Bidens Team. Mit einem zweiten Paket im April soll eine bessere Versorgung von älteren Bürgern und Amerikanern mit Behinderungen sichergestellt werde. Insgesamt sind etwa vier Billionen Dollar veranschlagt.

Bidens Vorschlag bereitet nach Ansicht von Experten die Bühne für den nächsten Parteienstreit im US-Kongress, wo sich die Mitglieder zwar weitgehend einig sind, dass Investitionen notwendig sind. Bei dem Gesamtumfang und die Einbeziehung von Programmen, die traditionell als Sozialleistungen angesehen werden, liegen die Parteien aber über Kreuz. Biden erklärte, das Ziel sei nicht, die Reichen ins Visier zu nehmen, sondern die durch die Pandemie verschlimmerte Spaltung und Ungleichheit anzugehen. "Wenn es zu massiven Steuererhöhungen kommt und weitere Billionen zur Staatsverschuldung hinzukommen, ist eine Verabschiedung des Pakets eher unwahrscheinlich", sagte der republikanische Fraktionschef im Senat, Mitch McConnell. Der Plan sehe vor, die Kosten für die Projekte über einen Zeitraum von acht Jahren zu verteilen und ziele darauf ab, alles innerhalb von 15 Jahren abzubezahlen, ohne die Schulden des Landes langfristig zu erhöhen, sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter Regierungsmitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hofft, den Infrastrukturplan bis zum 4. Juli zu verabschieden.

(Reuters)