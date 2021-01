Im Podcast "HZ Insights" spricht Tim Höfinghoff mit Swiss-Life-Chefökonom Marc Brütsch über die wirtschaftlichen Aussichten im Jahr 2021: global und für die Schweiz.

Bringt das Impfen nun die Wende und verbessert sich die ökonomische Lage? Oder gibt es nur wenig Licht am Ende des Tunnels?

Wie viel Arbeitslosigkeit?

Marc Brütsch erklärt, wie stark die Arbeitslosigkeit steigen wird und auf welche weiteren Folgen der Krise wir uns einstellen müssen. Auch geht es im Podcast-Interview darum, was gut läuft gut in der Krisenbewältigung – und was nicht.

Ebenso: Ist der wirtschaftliche Einbruch in der zweiten Welle stärker oder schwächer als in der ersten Welle der Pandemie?

Der Beitrag erschien zuerst auf handelszeitung.ch unter dem Titel: «Wirtschaft im Jahr 2021: Bringt die Impfung die Wende?».