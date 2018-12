Eine Rezession aber fürchten die Präsidenten der vier Wirtschaftsspitzenverbände sowie des Handelsverbandes BGA trotz der Unsicherheiten um den Brexit, der Handelskonflikte in der Welt und der Schuldenprobleme in wichtigen Euro-Ländern wie Italien und Frankreich nicht, wie sie in der am Mittwoch veröffentlichten traditionellen Jahresendumfrage der Nachrichtenagentur Reuters erläuterten.

Wachstumsdynamik schwächer

Mit gemischten Gefühlen bewerten die Verbands-Präsidenten die wirtschaftlichen Aussichten im neuen Jahr. "Leider überwiegen derzeit die Sorgen und Abwärtsrisiken", sagt der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) Eric Schweitzer. Sein BGA-Kollege Holger Bingmann pflichtet bei: "Nach einem Jahr der gemischten Gefühle und Entwicklungen gehen wir mit gedämpften Erwartungen ins neue Jahr". Auch der Präsident des Industrieverbandes BDI, Dieter Kempf, betont: "Klar ist: es wird schwieriger".

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer merkt immerhin an: "Alle Prognosen für 2019 gehen weiterhin von Wachstum aus". Die Experten erwarteten allerdings im Schnitt inzwischen nur noch knapp 1,5 Prozent Zuwachs - das ist deutlich weniger als die noch geltende Regierungsprognose von 1,8 Prozent. Eine Rezession schliesst Kramer aber ebenso aus wie sein DIHK-Kollege Schweitzer - sofern sich nicht alle grossen Risiken zum gleichen Zeitpunkt verdichteten und gegenseitig hochschaukelten.

Einzig bei Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer überwiegen die positiven Töne. "Im Handwerk gehen wir durchaus optimistisch ins kommende Jahr", sagt er. Er rechne für die Betriebe seines Gewerbes trotz wachsender Fachkräftesorgen mit einem erneuten Umsatzzuwachs von drei bis vier Prozent.

Regierung bremst

Der Bundesregierung geben die Verbandspräsidenten durchweg schlechte Noten. "Die grosse Koalition sorgt hierzulande für keine Wachstumsimpulse, im Gegenteil", beklagt Kramer. Die Wirtschaftsentwicklung des ausklingenden Jahres sei nicht wegen der Regierung, sondern trotz der grossen Koalition noch passabel gelaufen. Spätestens, wenn sich die Konjunktur eintrübe, werde Deutschland deren Politik der "sozialen Wohltaten" milliardenschwer auf die Füsse fallen. Ähnlich sieht das BDI-Chef Kempf. Die Zukunftsampel habe die Regierung bei wichtigen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen "auf Rot wie 'Stopp' gestellt". Wie seine Kollegen vermisst auch DIHK-Präsident Schweitzer Rückenwind durch die Politik für die deutschen Unternehmen. Und auch für Wollseifer stand die Regierung zuletzt viel zu oft auf der Bremse.

Die Palette der Themen, in denen die deutsche Regierung aktiver werden muss, ist aus Sicht der Wirtschaftsverbände breit. Forderungen nach einer Steuerreform, nach steuerlichen Entlastungen der Firmen, rangieren dabei ganz oben, etwa bei Kempf und Schweitzer. Alle halten auch mehr Anstrengungen zur Bekämpfung des wachstumsbremsenden Mangel an Fachkräften für nötig, ebenso, wie mehr Investitionen in Zukunftsfelder wie die Digitalisierung. Darüber hinaus verlangen Kramer und Bingmann eine Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts, das schon lange nicht mehr zeitgemäss sei.

Die deutsche Wirtschaft selbst halten die Verbandschefs durchweg für fit für die Zukunft. "Die deutsche Wirtschaft ist stark und noch das Zugpferd Europas", urteilt etwa Handwerkspräsident Wollseifer. Doch warnt Aussenhandelspräsident Bingmann: "Derzeit werden die Karten neue gemischt - politisch wie technologisch". Deutschland habe zwar die Chancen, auch im digitalen Zeitalter vorne mit dabei zu sein, müsse dazu aber noch etliche Hausaufgaben erledigen.

(Reuters)