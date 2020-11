Im Oktober schufen die Firmen ausserhalb der Landwirtschaft 638'000 Stellen, wie die Regierung am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten zwar nur mit 600'000 gerechnet - nach 672'000 im September. Doch der Stellen-Zuwachs im Oktober ist das kleinste monatliche Plus seit die Erholung im Mai einsetzte.

Die in einer getrennten Umfrage ermittelte Arbeitslosenquote fiel allerdings weit deutlicher als erwartet - und zwar um einen vollen Punkt auf 6,9 Prozent. In der Krise gingen in den USA mehr als 22 Millionen Jobs verloren, von denen bislang erst gut die Hälfte zurückgewonnen wurde.

"Per Saldo steht seit März noch immer ein Abbau von mehr als 10 Millionen Jobs zu Buche. Der beachtliche Kahlschlag am US-Arbeitsmarkt kostete Donald Trump vermutlich das Amt", meint Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank: "Die einfache Formel lautet: Läuft es am Arbeitsmarkt nicht gut, läuft es für den Präsidenten nicht gut."

Die noch immer angespannte Lage am Jobmarkt treibt auch die US-Notenbank Fed um, die Vollbeschäftigung sichern soll, von diesem Ziel jedoch meilenweit entfernt ist. Fed-Chef Jerome Powell betonte jüngst, die Notenbank werde die Millionen Amerikaner nicht aus dem Blickwinkel verlieren, die derzeit ohne Job seien. Zugleich stieß er die Tür für neue Konjunkturhilfen auf, falls die Wirtschaft im Zuge der Corona-Pandemie wieder ins Trudeln geraten sollte.

(Reuters)