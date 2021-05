"Wir haben die begründete Zuversicht, dass wir einen Wendepunkt erreicht haben", sagte die deutsche Ökonomin der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Freitag veröffentlichten Interview. "Die kurzfristigen Aussichten haben sich aufgehellt." Impfkampagnen kämen inzwischen schneller voran, Infektionszahlen gingen zurück und die Eindämmungsmassnahmen würden allmählich gelockert. Stimmungsindikatoren, auch bei den Dienstleistern, seien recht stark ausgefallen. Daher gebe es einen Nachfrageschub, was Grundlage sei für eine kräftige Erholung.

Den jüngsten Anstieg der Staatsanleihe-Renditen wertet Schnabel eher als Ausdruck verbesserter Konjunkturaussichten denn als Grund zur Sorge. Anziehende Renditen seien eine natürliche Entwicklung an einem Wendepunkt, erläuterte sie. "Investoren werden optimistischer, die Inflationserwartungen nehmen zu und im Ergebnis steigen die Nominalrenditen. Das ist genau das, was wir erwarten würden und was wir sehen wollen." Aus dieser Perspektive betrachtet seien die Finanzierungsbedingungen im Euro-Raum weiterhin günstig.

Konjunkturhilfen vorerst beibehalten

Gleichzeitig wies Schnabel aber darauf hin, dass sich noch immer ein grosser Teil der Wirtschaft im Ausnahmezustand befindet. "Wir sind immer noch mitten in der Pandemie," sagte sie. Die Zeit sei daher noch nicht reif für eine Beendigung der Konjunkturhilfen. Die Erholung hänge immer noch von anhaltender Unterstützung ab. "Eine verfrühte Rücknahme entweder der fiskalischen oder der geldpolitischen Unterstützung wäre ein grosser Fehler", warnte die Notenbank-Direktorin.

Die nächste Zinssitzung der EZB findet am 10. Juni statt. Dem EZB-Rat werden dann neue Konjunktur- und Inflationsprognosen der hauseigenen Ökonomen vorliegen. Ein Thema wird das weitere Tempo der grossangelegten Notfall-Anleihenkäufe des PEPP-Programms sein - eine der wichtigsten geldpolitischen Waffen der EZB gegen die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise. Einige Währungshüter wie Griechenlands Notenbankchef Yannis Stournaras oder EZB-Direktor Fabio Panetta hatten zuletzt trotz der Impffortschritte dafür plädiert, die Geldschleusen der Notenbank noch immer weit offen zu halten.

Ob das im März beschlossene höhere PEPP-Kauftempo beibehalten werden solle, liess Schnabel offen. "Man kann keine feste Antwort zu diesem Zeitpunkt geben, ohne die Daten gesehen zu haben", sagte sie. Die EZB hatte die Geschwindigkeit der Käufe im Vergleich zu den Auftaktmonaten des Jahres deutlich gesteigert, um einer unerwünschten Verschärfung der Finanzierungsbedingungen entgegen zu treten. Aktuell erwerben die Währungshüter im Rahmen von PEPP Anleihen im monatlichen Volumen von rund 80 Milliarden Euro.

(AWP)