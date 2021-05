Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank zwischen Januar und März um 0,1 Prozent zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt am Freitag in Paris mitteilte. Bisher hatte die Behörde noch 0,4 Prozent Wachstum vermeldet. Sie begründete die Revision mit Daten zur Bau-Konjunktur, die schlechter ausfielen als angenommen. Bereits Ende 2020 war die nach Deutschland zweitgrösste Volkswirtschaft der Euro-Zone um 1,5 Prozent geschrumpft.

Finanzminister Bruno Le Maire hatte am Donnerstag gesagt, die Konjunktur erhole sich und dürfte im laufenden Jahr um fünf Prozent anziehen. "Die Corona-Krise liegt heute hinter uns, aber wir müssen vorsichtig bleiben. Viel wird von der Impfkampagne abhängen." Im vergangenen Jahr war die Wirtschaft um acht Prozent eingebrochen. Neue Wellen bei den Corona-Infektionen haben in diesem Jahr Betriebe und Verbraucher nicht nur in Frankreich gebremst. Die deutsche Wirtschaft verlor im ersten Quartal sogar 1,8 Prozent an Fahrt. Wohl und Wehe von Frankreichs Konjunktur hängt stark vom privaten Konsum ab. Hier gab es eher trübe Nachrichten. Im ersten Quartal fiel das real verfügbare Einkommen um ein Prozent und im April sanken die Ausgaben der Verbraucher um 8,3 Prozent zum Vormonat.

Im Zuge der verstärkten Impfungen wächst allerdings der Optimismus. So verbesserte sich die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone unerwartet deutlich. Das hierfür ermittelte Barometer legte im Mai um 4,0 auf 114,5 Punkte zu, wie aus Daten der EU-Kommission hervorgeht. Das Barometer tendiert weit über dem langjährigen Durchschnitt und reicht nun fast an sein Hoch vom Dezember 2017 heran. Auch für Frankreich zeigte der Index eine Aufhellung.

(Reuters)