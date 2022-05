Zwei führende US-Ökonomen haben auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor dem Ausmass des derzeitigen Inflationsschocks gewarnt. Der Preisanstieg sei "um Längen schlimmer" als in den 1970er Jahren, sagte Nobelpreisträger Joseph Stiglitz gegenüber Bloomberg.

Stiglitz, ehemals Chefökonom der Weltbank, sagte, die Zentralbanken seien "völlig unvorbereitet" auf die Krise, die schlimmer sei als die der 1970er Jahre, weil "es nicht nur um Öl geht, sondern um Lebensmittel, Öl und Lieferstörungen durch Covid-19".

Beschäftigung versus Inflation

Jason Furman, Harvard-Professor und ehemaliger oberster Wirtschaftsberater von US-Präsident Barack Obama, sagte gegenüber Bloomberg: "Wir kehren zurück zu einer früheren Ära der Geldpolitik. Die enorme Priorisierung von Beschäftigung gegenüber der Inflation - das wird gerade alles über den Haufen geworfen."

"Das wird eine einschneidende Erfahrung. Wenn die Inflation in den nächsten sechs Monaten nicht verschwindet, wird dies eine Episode, an die sich Zentralbanker noch in 20 oder 30 Jahre erinnern werden". Man werde dann sagen: "Lasst uns diesen Fehler nicht vergessen", so Furman.

Die US-Notenbank und die Bank of England heben die Zinssätze bereits aggressiv an, um die Inflation von ihrem 40-Jahres-Hoch herunterzubringen. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte am Montag, die Zinsen in der Eurozone würden wahrscheinlich ab Juli steigen.

EZB aus politischen Gründen «eher taubenhaft»

Der globale Preisschock wurde ausgelöst durch eine Kombination aus anhaltenden Lieferkettenproblemen als Folge der Pandemie und den Krieg in der Ukraine, der Energie- und Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben hat.

Allerdings seien die Schocks laut Furman je nach Region unterschiedlich: In den USA müsse die Fed stärker straffen, da die Inflation dort eher hausgemacht sei. Lagarde dagegen sollte "aus politischen Gründen eher taubenhaft" sein, da Europa mit einem vorübergehenden Energiepreisschock konfrontiert sei und in der Frage der russischen Invasion der Ukraine geeint bleiben müsse.

Fiskalische Unterstützung sollte auf Niedrigverdiener in der Einkommensgruppe der untersten 20 Prozent begrenzt bleiben, so Furman. Breitere Unterstützung wie Mehrwertsteuersenkungen würden nur die Inflation noch weiter anheizen.

(Bloomberg/cash)