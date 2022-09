Sie stiegen um 18,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Damit schwächte sich diese Teuerungsrate den vierten Monat in Folge ab, nachdem sie im April mit 23,8 Prozent so hoch ausgefallen wie nie zuvor seit Einführung der Statistik 1962. Im Juli waren die Grosshandelspreise noch um 19,5 Prozent gestiegen.

Der nach wie vor hohe Anstieg sei "weiterhin durch stark gestiegene Preise für viele Rohstoffe und Vorprodukte begründet", erklärten die Statistiker. Diese hatten sich nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar nochmals stark verteuert. Den grössten Einfluss hatte im vergangenen Monat einmal mehr der starke Preisanstieg im Grosshandel mit Mineralölerzeugnissen von 54,3 Prozent. Deutlich teuer geworden sind auch feste Brennstoffe (+99,2 Prozent) sowie chemische Erzeugnisse (+40,6). Erheblich höher waren zudem die Preise im Grosshandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten (+41,8 Prozent) sowie mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (+38,0).

Der Grosshandel gilt als Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden. Höhere Kosten landen am Ende zumindest teilweise bei den Konsumenten. Den Deutschen steht dem Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) zufolge bei der Inflation das Schlimmste erst noch bevor. Die Verbraucherpreise dürften im kommenden Jahr um durchschnittlich 9,5 Prozent steigen, prophezeien die Ökonomen. Damit würden sie noch einmal deutlich schneller zulegen als im laufenden Jahr mit 7,9 Prozent. "Die privaten Haushalte werden gezwungen sein, ihre sonstigen Konsumausgaben zu verringern, was einen Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion zur Folge haben wird", sagte IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller angesichts starker Heiz- und Stromkostensteigerungen.

(Reuters)