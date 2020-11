Die Ausfuhren sanken um 3,6 Prozent zum Vorjahresmonat auf 44,98 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Sonntag bekanntgab. Im September waren sie noch mit 7,6 Prozent so kräftig gestiegen wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Zwar legten die Exporte von Halbleitern und Autos kräftig zu, doch gab es in anderen Bereichen Einbussen, wozu vergleichsweise wenige Arbeitstage aufgrund von Feiertagen beitrugen.

Die monatlichen Handelsdaten der viertgrössten Volkswirtschaft Asiens werden an den Finanzmärkten stark beachtet. Das Land veröffentlicht sie so früh wie keine andere grosse Exportnation. Die Entwicklung in Südkorea gibt deshalb einen Hinweis auf den Fortgang des Welthandels. Dieser dürfte im laufenden Jahr wegen der Corona-Pandemie sinken.

(Reuters)