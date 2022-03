Im Februar entstanden 678'000 neue Jobs, wie die Regierung am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit 400'000 gerechnet nach revidiert 481'000 im Januar. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote fiel auf 3,8 Prozent von 4,0 im Januar. Experten hatten einen Wert von 3,9 Prozent erwartet.

Angesichts des nach der Corona-Krise heiss laufenden Jobmarkts und der hohen Inflation hat US-Notenbankchef Jerome Powell eine Zinswende für Mitte des Monats und weitere Erhöhungen im laufenden Jahr signalisiert. Die Lage am Arbeitsmarkt bezeichnete er als angespannt. Arbeitgeber hätten Probleme, Stellen zu besetzen. Zugleich stiegen die Löhne so stark wie seit Jahren nicht mehr.

Experten sagten dazu in ersten Reaktionen:

Alexander Krüger, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank: "Endlich mal ein Monat, in dem die Beschäftigung kräftig steigt, die Löhne aber stagnieren. Offenbar kehren auch wieder mehr Arbeitslose in den Arbeitsmarkt zurück. Lohnseitig dürfte die heiße Phase vorerst anhalten, auch wegen der hohen Job-Wechselwilligkeit. Für die Fed liefert der Beschäftigungsanstieg keine neue Erkenntnis. Ein Zinsschritt in zwei Wochen ist nahezu sicher, wegen des Ukraine-Kriegs wird es aber ein kleiner sein. Generell dürfte der Ukraine-Krieg den Zinserhöhungselan der Fed bremsen."

(Reuters)