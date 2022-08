Im vergangenen Monat kamen 528.000 neue Jobs hinzu, wie die Regierung am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit 250.000 gerechnet. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote verringerte sich im Juli auf 3,6 Prozent von 3,5 Prozent im Juni. Ökonomen sagten in ersten Reaktionen:

BERND WEIDENSTEINER UND CHRISTOPH BALZ, COMMERZBANK:

"Fed-Chef Powell hat auf der Pressekonferenz nach der Juli-Sitzung explizit auf die beiden bis zur September-Sitzung anstehenden Arbeitsmarktberichte verwiesen. Diese würden mit darüber entscheiden, ob die Fed weiter kräftig bremsen muss. Der erste dieser beiden Datenpunkte ist jetzt veröffentlicht – und zeigt, dass der Arbeitsmarkt weiter auf vollen Touren läuft. Die von der Fed erhoffte Abkühlung, um den Inflationsdruck zu senken, ist ausgeblieben. Damit dürften Forderungen nach einem weiteren Zinsschritt von 75 Basispunkten im Entscheidungsgremium der Fed Rückwind erhalten."

DIRK CHLENCH, LBBW:

"Unkaputtbar, das war der erste Gedanke, als die Zahl von 528'000 neu geschaffenen Stellen über den Ticker lief. Unsere Zurückhaltung, für die Vereinigten Staaten eine Rezession auszurufen, scheint sich als berechtigt herauszustellen. Da auch die Löhne kräftig zulegten, dürfte eine abermalige Leitzinsanhebung um 75 Basispunkte auf der Sitzung im September in Stein gemeißelt zu sein."

THOMAS ALTMANN, QC PARTNERS:

"Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich krisenresistent. Die US-Wirtschaft ist nach zwei negativen Quartalen in Serie technisch in der Rezession. Dass die US-Firmen da so viele neue Stellen schaffen, ist ein dickes Ausrufezeichen. Der US-Wirtschaft geht es deutlich besser als gedacht. Den Anlegerinnen und Anlegern dürfte der Arbeitsmarktbericht aus zwei Gründen gar nicht schmecken. Zum einen zeigt der Bericht, wie robust die US-Wirtschaft ist. Und das ist gleichbedeutend damit, dass sie und der US-Arbeitsmarkt noch mehrere Zinsschritte vertragen können."

BASTIAN HEPPERLE, HAUCK AUFHÄUSER LAMPE:

"Es ist sehr beeindruckend, wie viele neue Jobs monatlich in den USA immer noch geschaffen werden. Hier deutet noch nichts auf einen bald beginnenden Abschwung hin. Doch die Bedingungen verschlechtern sich. Unternehmen beginnen ihre Einstellungspläne zu kürzen, die Anträge auf Arbeitslosenhilfe tendieren aufwärts. Das erinnert doch sehr an die Monate vor früheren Rezessionen. Der Abschwung lugt vorsichtig um die Ecke."

(Reuters)