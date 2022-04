Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (ehemals IHS Markit) fiel zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 54,9 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde um 0,4 Punkte nach oben revidiert.

Im Dienstleistungsbereich hätten weitere Lockerungen von Corona-Beschränkungen gestützt, während sich die Lage in der Industrie verschlechtert habe, erklärte S&P. Die Geschäftsaussichten seien wegen der zunehmenden geopolitischen Spannungen - gemeint ist vor allem der Ukraine-Krieg - und der hohen Inflation gefallen. Wegen steigender Preise für Energie, Kraftstoffe und Rohstoffe seien die Einkaufspreise der Unternehmen stark gestiegen. Um die Gewinnmargen zu sichern, hätten die Unternehmen ihre Verkaufs- und Angebotspreise deutlich angehoben.

Die abklingende Omikron-Welle habe dem Wirtschaftswachstum Rückenwind verliehen, erklärte Chris Williamson, Chefökonom von S&P Global. "Die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft wird jedoch in den kommenden Monaten durch Gegenwind hart auf die Probe gestellt werden." Dazu gehörten ein weiterer Anstieg der Energiekosten und anderer Rohstoffpreise infolge des russischen Einmarsches in die Ukraine, sich verschärfende Probleme in den Lieferketten und eine deutliche Verschlechterung der Geschäftsaussichten.

(AWP)