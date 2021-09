Die Betriebe sammelten 1,8 Prozent mehr Bestellungen für langlebige Gebrauchsgüter wie Flugzeuge und Maschinen ein als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Das war bereits der vierte Anstieg in Folge, Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Plus von 0,7 Prozent gerechnet, nach einem Anstieg von 0,5 Prozent im Juli.

Die US-Wirtschaft hat im September wegen Lieferengpässen etwas an Schwung verloren, wie aus dem jüngsten Einkaufsmanagerindex des Instituts IHS Markit hervorgeht. Das Barometer sank um 0,6 auf 60,5 Punkte. Es hielt sich aber immer noch weit über der Marke von 50, ab der es ein Wachstum signalisiert.

(Reuters)