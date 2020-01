Dies, auch wenn weltweit die Rezessionsgefahr angesichts geringerer Handelsspannungen mit China und einer weiterhin lockeren Zentralbankpolitik gesunken sei, lautet die Pacific Investment Management Co., kurz Pimco.

"In den Jahren 2018 und 2019 hinkte der US-Konjunkturzyklus hinter dem globalen Zyklus her und die US-Wirtschaft schwächte sich später und weniger als der Rest der Welt ab. Gleichermassen erwarten wir für dieses Jahr, dass das globale Wachstum früher die Talsohle durchschreitet und sich erholt als das US-Wachstum", schreiben Joachim Fels, Berater für globale Wirtschaft, und Andrew Balls, Chief Investment Officer für Fixed Income, in einem Ausblick.

Im Dezember 2018 sah der Pimco, wichtiger Anbieter für Obligationenfonds, eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 30 Prozent für die darauffolgenden 12 Monate. Der neue Bericht enthält keine vergleichbare Zahl, aber eine Warnung: Sollte eine Rezession eintreten, könnte diese schlimmer ausfallen.

Lockere Fed, mehr Kreditrisiken

Denn die Lockerung der Notenbank habe dazu geführt, dass weniger geldpolitischer Spielraum für zukünftige Aktionen zur Verfügung stehe. Zudem habe der geldpolitische Kurs Unternehmen und private Haushalte bewogen, mehr Risiken einzugehen, die ihnen und ihren Gläubigern noch zu schaffen machen könnten.

Pimco erwartet nun , dass sich das Wachstum des realen US-Bruttoinlandsprodukts 2020 auf 1,5 Prozent bis 2 Prozent abschwächen wird, verglichen mit etwa 2,3 Prozent im Jahr 2019, wobei ein Grossteil der Zuwächse im zweiten Halbjahr anfallen dürfte. Politische Unsicherheit im Zusammenhang mit den US-Wahlen könnte die Vitalität der Wirtschaft dämpfen, falls Demokraten, die sich für hohe Steuern und umfangreiche Regulierung aussprechen, Aufwind erhalten.

(Bloomberg/cash)