Wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, lag die Wirtschaftsleistung im zweiten Vierteljahr annualisiert 31,7 Prozent niedriger als im Vorquartal. In einer ersten Schätzung war ein auf das Jahr hochgerechneter Einbruch um 32,9 Prozent ermittelt worden. Die Corona-Krise hat die US-Wirtschaft damit dennoch drastisch in Mitleidenschaft gezogen.

In den USA werden Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie sich die Wirtschaft entwickeln würde, wenn das Tempo des aktuellen Quartals ein Jahr lang gehalten würde. Die Zahlen sind nicht unmittelbar mit europäischen Daten vergleichbar, da dort auf eine Annualisierung verzichtet wird.

(AWP)