Das Bruttoinlandsprodukt legte von Juli bis Oktober wie bereits im Frühjahr um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in einer Schnellschätzung mitteilte. Export-Europameister Deutschland entging einer Rezession allerdings nur knapp mit einem mageren Wachstum von 0,1 Prozent.

Die stärker als Deutschland auf den Binnenmarkt orientierte Wirtschaft in Frankreich wuchs um 0,3 Prozent, während Italiens BIP nur um 0,1 Prozent zulegte. Spanien schaffte ein Plus von 0,4 Prozent. Damit sind die Wachstumskräfte zwar wesentlich stärker als in Deutschland. Doch in den USA legte das BIP im dritten Quartal trotz der Auswirkungen des Handelsstreits mit China noch einen Tick kräftiger zu - und zwar um 0,5 Prozent.

Nach Entspannungssignalen im Handelsstreit gab es zuletzt widersprüchliche Signale. Einem Medienbericht zufolge sind die Gespräche zwischen USA und China ins Stocken geraten. Zum Konflikt mit Europa sagte US-Präsident Donald Trump jüngst, die EU habe "schreckliche Handelsbarrieren" aufgebaut: "In vielerlei Hinsicht schlimmer als China."

Er hat in der Vergangenheit mehrfach mit Schutzzöllen auf Autoimporte aus Europa von bis zu 25 Prozent gedroht, was insbesondere die deutsche Wirtschaft treffen würde. Die US-Regierung will früheren Angaben zufolge am heutigen Donnerstag entscheiden, ob die Abgaben auf die Einfuhr von Autos und Autoteilen aus der EU erhöht werden. Sie hatte die angedrohten Strafzölle im Mai zunächst für ein halbes Jahr ausgesetzt.

(Reuters)