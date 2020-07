Insgesamt stellten vorige Woche 1,416 Millionen Bürger einen entsprechenden Erstantrag, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 1,3 Millionen gerechnet, womit das Niveau der vorangegangenen Woche in etwa gehalten worden wäre.

Ökonom Ulrich Wortberg von der Helaba wertet den überraschenden Anstieg als mögliches Indiz dafür, dass sich in den USA die zweite Welle der Corona-Pandemie negativ am Arbeitsmarkt bemerkbar mache. "Der Erholungspfad ist holprig und es wird noch eine lange Zeit dauern, bis von einer Art Normalität am Arbeitsmarkt gesprochen werden kann."

(Reuters)