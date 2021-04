Insgesamt stellten vergangene Woche 719'000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze. In den sieben Tagen zuvor waren es lediglich 658'000, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem leichten Rückgang der Zahl der Anträge gerechnet.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte jüngst betont, der Arbeitsmarkt habe das Vorkrisenniveau noch lange nicht erreicht. Da die Konjunkturerholung bei weitem noch nicht abgeschlossen sei, werde die Federal Reserve der Wirtschaft weiterhin die benötigte Unterstützung geben, solange dies nötig sei.

(Reuters)