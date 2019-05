Die Schweizer Bundesobligationen mit zehn Jahren Laufzeit weisen eine Rendite auf, die so tief ist wie das letzte Mal im Oktober 2016 (cash berichtete). Minusrenditen sind bei Schweizer "Oblis" keine Seltenheit, auch wenn ein Stand wie aktuell -0,44 Prozent einen sehr tiefen Wert darstellt.

Die grösste Minusrendite hatten Schweizer Staatspapiere bei -0,6 Prozent, das war nach dem Brexit-Votum im Juni 2016. Gut möglich, dass sich die Rendite diesem Wert wieder nähert. Bei den Anleihen des deutschen Staates wurde der Tiefstwert, ebenfalls vom Juni 2016, heute unterschritten. Reuters meldete am Vormittag -0,213 Prozent.

Die Schuldtitel der wichtigsten Wirtschaftsmacht des Kontinents - genauer eben deren Rendite - sind ein wichtiger Indikator für die ökonomische Verfassung der Eurozone. Am Markt ist festgelegt, dass wenn die Nachfrage nach Anleihen deren Kurse steigen lässt, im gleichen Zug die Renditen sinken. Aktuell wird vermutet, dass China Devisenreserven im grössten Stil in Bonds aus Eurostaaten, vor allem Deutschland, fliessen lässt.

Die Rendite deutscher Staatsanleihen in den vergangenen fünf Jahren (Grafik: Bloomberg).

Wenn Investoren dafür bezahlen, dass sie Gelder beim deutschen Staat anlegen können, gewichten sie Sicherheit stärker als Rendite. Gemeinhin gilt dies als Zeichen von Wachstumssorgen oder gar der Angst vor einer Rezession (Fonds oder Versicherer investieren allerdings auch unabhängig von der Rendite in Staatsanleihen, weil ihre Anlageaufteilung diese Papiere vorschreiben).

Neben den Anleihenzinsen deutet noch ein weiterer Indikator für die Eurozone beziehungsweise die Europäische Zentralbank (EZB) Unerfreuliches an: Die Terminkontrakte zur Erwartung, wie hoch die Inflation in fünf Jahren für weitere fünf Jahre ausfallen, deuten eine längerfristig tiefere Inflation an. Mit solchen "five year/five year inflation swaps" sicheren sich Investoren gegen Risiken ab.

TROUBLE! Inflation expectations collapse on both sides of the Atlantic w/ Eurozone 5y5yswaps <1.3% at lowest level in 3yrs. pic.twitter.com/WxxdU8ij9J — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 30. Mai 2019

Dieser Indikator ist nun nicht unumstritten. Doch zeigt sich in dieser Betrachtung, dass das Inflationsziel der EZB von 2 Prozent weiterhin als unrealistisch angesehen werden kann. Somit dürfte sich eine Normalisierung der Geldpolitik weiter verzögern und die Konjunkturlage grundsätzlich als anfällig betrachtet werden. Zuletzt wurde die Teuerung in der Eurozone bei 1,4 Prozent gemessen.

Auch in den USA beschäftigt man sich mit den Anleihenzinsen: Das böse "R-Wort" geht wieder um

Unmittelbarer beschäftigen aber die Anleihenrenditen die Märkte. Bondexperten können sich vorstellen, dass die Bunds-Rendite noch weiter sinkt und ein Level von -0,25 Prozent erreichen könnte. Die Prognostiker nennen auch einen Grund für ihre Einschätzung: Derzeit braut sich ein neuer Streit zwischen Italien und der EU-Führung in Brüssel zusammen.

Nachdem die rechtsgerichtete Lega-Partei bei den EU-Parlamentswahlen im Land 34,5 Prozent der Stimmen gewann, forderte deren Anführer und Innenminister Matteo Salvini neue Regeln beim Schuldenmachen. Die EZB solle Staatsschulden garantieren, sagte Salvini, der die italienische Regierung seit den Wahlen noch stärker dominiert als zuvor.

Italy's borrowing costs rise as Salvini calls on ECB to guarantee government debt https://t.co/iR6DxuPkyz pic.twitter.com/xoE7bwDCBl — Reuters Business (@ReutersBiz) 29. Mai 2019

Das Eurozonen-Sorgenkind Italien hat zwei Optionen, die beide schwierig sind: Stemmt sich die Regierung unter ihrem de-facto-Premierminister Salvini gegen die EU und stiegen die Schulden, werden die Bondmärkte das Land in die Mangel nehmen und Kosten für italienische Staatsschulden erhöhen. Beugt sich Rom dem Druck aus Brüssel und baut Schulden ab, drohen neue Sparprogramme die Wirtschaftsentwicklung zu bremsen.

Für Investoren erhöht dies das Gefühl von Instabilität in der Eurozone insgesamt. Italiens Anleihenrendite bei zehnjährigen BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) ist diese Woche jedenfalls schon wieder von knapp 2,6 auf 2,75 Prozent gestiegen. Der "Spread", also der Abstand zu den deutschen Bundesanliehen hat sich damit vergrössert und liegt derzeit bei 290 Basispunkten.

Dazu kommt: Falls Deutschland den Kandidaten Manfred Weber nicht an die Spitze der EU-Kommission setzen kann, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Deutsche Jens Weidmann neuer Präsident der EZB wird. Dieser hat schon angedeutet, dass er beispielsweise nicht bereit sei, die Liquidität italienischer Banken um jeden Preis sicherzustellen.