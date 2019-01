Der Preisanstieg lag mit 1,9 Prozent einen Tick über dem Niveau von 2017, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis endgültiger Daten mitteilte. Die Europäische Zentralbank strebt für die Euro-Zone eine Teuerungsrate von knapp zwei Prozent an, die sie als ideal für die Konjunktur ansieht. Für den Anstieg der Jahresteuerungsrate in Deutschland waren massgeblich die Energiepreise verantwortlich: Sie zogen gegenüber 2017 um 4,9 Prozent und damit stärker als ein Jahr zuvor an, als sie um 3,1 Prozent zulegten.

Im Dezember 2018 liess der Preisauftrieb angesichts des bröckelnden Ölpreises allerdings nach. Die Inflationsrate lag mit 1,7 Prozent deutlich niedriger als im November mit 2,3 Prozent. Energie kostete im Dezember 4,8 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Im November hatte der Zuwachs allerdings noch bei 9,3 Prozent gelegen.

(Reuters)