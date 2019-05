Insgesamt kamen 275.000 Beschäftigte hinzu, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Dies ist der stärkste Anstieg seit Juli 2018. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 180.000 gerechnet. Zugleich wurde der Zuwachs für März nachträglich auf 151.000 von zunächst genannten 129.000 nach oben korrigiert.

Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht der Regierung an, der neben Jobs in der Privatwirtschaft auch Stellen im öffentlichen Dienst umfasst. Ausserhalb der Landwirtschaft könnten laut Experten 185.000 Arbeitsplätze geschaffen worden sein - nach 196.000 im März. Die US-Notenbank Fed, die stabile Preise und Vollbeschäftigung fördern soll, hat ihr Ziel am Arbeitsmarkt praktisch erreicht. Für die heutige (Mittwoch) Sitzung erwarten Fachleute keine Leitzins-Änderung.

Die Währungshüter hatten den geldpolitischen Schlüsselsatz 2018 vier Mal angehoben - auf eine Spanne von zuletzt 2,25 bis 2,5 Prozent. Angesichts des unsicheren Konjunkturausblicks verordneten sie sich dieses Jahr jedoch vorerst eine Pause. Auf der Pressekonferenz am Abend (ab 20.30 MESZ) dürfte Notenbank-Chef Jerome Powell den weiteren Kurs abstecken. "Die insgesamt positive wirtschaftliche Entwicklung nimmt Druck von der Fed. Sie braucht daher nicht unmittelbar mit einer weiteren Anpassung der Politik zu reagieren", meint Ökonom Bernd Weidensteiner von der Commerzbank.

(Reuters)