Chinas Bruttoinlandsprodukt legte im Frühjahr nur noch um 6,2 Prozent zu und damit um den schwächsten Wert seit 27 Jahren - nach noch 6,4 Prozent zu Jahresbeginn. Vor diesem Hintergrund twitterte Trump: "Deshalb will China mit den USA ins Geschäft kommen und es wünschte, es hätte in erster Linie die ursprüngliche Vereinbarung nicht gebrochen." Die US-Handelszölle hätten einen "Haupteffekt" auf die Konjunktur in der Volksrepublik gehabt. Zugleich drohte Trump China, womöglich werde noch "viel mehr" kommen.

....with the U.S., and wishes it had not broken the original deal in the first place. In the meantime, we are receiving Billions of Dollars in Tariffs from China, with possibly much more to come. These Tariffs are paid for by China devaluing & pumping, not by the U.S. taxpayer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. Juli 2019