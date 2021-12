Korr: AHV-Reform muss in die Einigungskonferenz

(Meldung im letzten Absatz korrigiert; zweitletzter Satz gelöscht "Mit der letzten Differenz bei den Ergänzungsleistungen geht das Geschäft noch einmal zurück an den Ständerat" - das Geschäft geht in die Einigungskonferenz, nicht zurück an den Ständerat.) - National- und Ständerat haben sich beim AHV-Gesetz nicht gefunden. Das Geschäft muss in die Einigungskonferenz. Der Nationalrat hielt am Montag daran fest, dass Rentenzuschläge, die Frauen für die Abgeltung des höheren Rentenalters bekommen, nicht in die Berechnung von allfälligen Ergänzungsleistungen einbezogen werden dürfen.