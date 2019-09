Korr Bayer: Keine Hinweise auf illegales Verhalten bei Monsanto-Listen

(Der zweite Absatz wurde neu gefasst. Das erste Zitat stammt aus dem Untersuchungsbericht der Anwaltskanzlei.) - Die Prüfung umstrittener Kritikerlisten Monsantos durch eine Anwaltskanzlei hat laut Bayer keine Hinweise auf illegales Verhalten des US-Saatgutkonzerns gebracht. So hatte Monsanto vor der Übernahme durch den Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzern Listen mit Kritikern und Unterstützern erstellen lassen. Diese umfassten knapp 1500 Personen in mehreren europäischen Ländern, darunter auch Deutschland. Eine Überprüfung der Listen und anderer Dokumente habe keinen Hinweis auf illegales Verhalten gefunden, hiess es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Anwaltskanzlei Sidley Austin.