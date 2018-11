Korr: Britisches Kabinett tritt zur Beratung über Brexit-Abkommen zusammen

(Im 3. Absatz muss es "EU-Mitglied Irland" heissen.) - Das britische Kabinett ist am Mittwoch in London zur Beratung über den Entwurf des Brexit-Abkommens zusammengekommen. Das ausserordentliche Treffen im Amtssitz von Premierministerin Theresa May in der Downing Street 10 könnte Medienberichten zufolge rund drei Stunden dauern.