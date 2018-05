Korr: Bündner Baukartell wird Fall für das Bundesverwaltungsgericht

(Im zweitletzten Abschnitt berichtigt, dass die Beschwerde am Montag eingereicht wird und nicht am Montag eingereicht wurde) - Eine von der Wettbewerbskommission (Weko) im Bündner Baukartell-Skandal verhängte Millionenbusse wird zum Gerichtsfall. Das mit fünf Millionen Franken am härtesten gebüsste Bauunternehmen Foffa Conrad zieht den Weko-Entscheid ans Bundesverwaltungsgericht weiter.